Com equipe reduzida, Caixa faz o possível para atender comunidade

Mais um dia de filas na Caixa Federal para este que será o último mês de pagamento do auxílio emergencial devido à pandemia do novo coronavírus.

A fila para ser atendimento na Caixa Federal é única par todos os serviços, por isso muitas pessoas se concentram desde bem cedo à espera para serem atendidas. Neste dia 14 a reclamação foi de estavam demorando a serem chamados para atendimento.

De acordo com informações junto à Caixa, dois servidores estão de atestado e a equipe, já reduzida, faz o possível para atender quem precisa de serviços na agência.

A média de espera na fila varia de uma a quatro horas em que ficam ao sol ou chuva.

Uma equipe do Corona do Bem junto com CAID da Igreja do avivamento mantém uma gazebo montado em frente à agência distribuindo água e lanche às pessoas, na tentativa de minimizar a espera na longa fila.