Foto de Cleni Paz foi descerrada na galeria de honra da Prefeitura

Em solenidade restrita, devido à pandemia, ocorreu na manhã desta segunda-feira o descerramento da fotografia da primeira mulher prefeita de Alegrete, Cleni Paz da Silva, na Galeria de Honra do Município, no Salão Azul do Centro Administrativo. O ato, realizado a dez dias do segundo ano de seu falecimento, foi carregado de emoção ao ser lembrada a história de vida e a trajetória política da homenageada que tem seu nome inserido no rol daqueles que transformaram vidas e se somaram na construção da cidade. Estiveram presentes no ato, familiares da ex-prefeita Cleni, o presidente da Câmara Municipal, Moisés Fontoura, secretários municipais e assessoria do Gabinte do Prefeito.

Na leitura do currículo da homenageada, sacrifícios, superação e perseverança foram palavras que se encaixam na medida exata para traçar o perfil de mulher determinada, corajosa e obstinada nos seus objetivos de tornar Alegrete uma cidade acolhedora, de oportunidades e de incutir em cada um dos cidadãos o sentido de pertencimento.

Nos pronunciamentos, o presidente da Câmara Municipal, Moisés Fontoura, referiu-se ao legado deixado por Cleni na sua passagem na Câmara Municipal e o curto tempo na condução dos destinos do Município, em que sempre esteve à disposição de todos. ”Deixamos o nosso reconhecimento à ex-prefeita que, no lugar onde quer que se encontra, com certeza está olhando por todos nós”, completou.

Coube ao filho, médico José Fábio Pereira, agradecer em nome da família. Iniciou afirmando que não gostaria que tivesse sido assim, o destino impôs, mas temos de aceitar e seguir, disse. Destacou o fato de sua mãe ter sido a primeira mulher prefeita de Alegrete, assim como vereadora, patroa de CTG, professora e advogada. José Fábio relatou palavras de sua mãe no dia de sua morte. Foi dor, sofrimento, mas também momentos que se encheram de paz e ela nos deixou também num clima de paz. Uma grande mulher, correta sempre, e procurou fazer o bem, deixando a todos nós os melhores exemplos, concluiu emocionado.

O prefeito Márcio Amaral, que fez a entrega de uma placa alusiva para a família,disse em suas palavras que Cleni representou mais do que o 39º prefeito da cidade, mas a primeira mulher prefeita na história do Município. Infelizmente, Deus a levou, depois de cumprir seu papel na Terra. Todos nós estamos de passagem e ninguém sabe o que será o amanhã, mas o que podemos deixar para todos como exemplos compete a cada um de nós. A ex-prefeita Cleni deixou atitudes e exemplos de vida, cumpriu com sua missão. Nunca se cansava de falar sobre a ideia de pertencimento, ou seja, tudo que se faz é por Alegrete, para os alegretenses.Uma de suas características era de não deixar nada para depois. O prefeito disse ainda que gostaria de ter feito uma solenidade maior, mas as circunstâncias do momento, sabidas de todos, não permitiram. Encerrou o prefeito reforçando as palavras do filho José Fábio, ao afirmar que Cleni Paz, onde estiver, está em paz, inspirando a todos nós, encerrou. Após os pronunciamentos, ocorreu a solene inauguração da fotografia da ex-prefeita Cleni na galeria de honra dos ex-prefeitos.