Dia do Trabalhador terá show na Praça Getúlio Vargas

Depois de alguns anos, de volta à Praça Getúlio Vargas para comemorar essa data tão especial.

O evento será celebrado com shows denominado de “Tributo – A Festa do Trabalhador”, com toda a equipe de locutores da Rádio Nativa FM, muita animação, sorteio de prêmios e as atrações artísticas: Temperado Gaitaço, Emerson Mendonça e banda e Os Chacreiros, além disso, a banda do Roupa Nova Cover, que também promete brindar o público com inesquecíveis clássicos do rock.

Adolescente que sofreu acidente, nesta manhã, está na UTI da Santa Casa; estado de saúde é grave

Além das atrações artísticas, haverá muita animação com sorteio de prêmios para todos os que estiverem presentes. A ideia é proporcionar uma tarde leve e gostosa, onde as pessoas possam curtir seu chimarrão e o clima agradável da praça Getúlio Vargas.

O evento será realizado no lado Leste da praça, em frente à URCAMP, e todos estão convidados a celebrar essa data tão importante para os trabalhadores. Importante ressaltar que não é uma mateada, contudo, a população poderá trocar os “Patinhos” pela praça Getúlio Vargas e desfrutar de uma tarde maravilhosa com a Nativa FM, Prefeitura de Alegrete e os seus parceiros comerciais: Pilecco Nobre, Mineradora Pedra Rosada…