Alegrete adere ao Projeto Padel Solidário que beneficia crianças de escolas municipais

O esporte como meio de socialização, educação e cidadania. É com este objetivo, que o Instituto Lins Ferrão, formado pelas empresas Pompéia e Gang, promove o projeto Padel Solidário. Alegrete é a 5ª cidade de implantação deste projeto e, em parceria com a Prefeitura e o Match Point Padel propiciam a aproximação de crianças com uma das modalidades que mais cresce no mundo todo.

A assinatura do acordo acontece nesta sexta-feira (28), às 15h, no Match Point (Rua Mauricio Cardoso, 1184 – Cidade Alta). As aulas, que começaram no final de março, acontecem todas as sextas-feiras, em horário inverso ao turno escolar. São 20 crianças, divididas em duas turmas, com idades entre 7 e 15 anos, moradoras em situação de risco.

Segundo a presidente do Instituto Lins Ferrão, Fernanda Ferrão, o exercício da cidadania já começa na infância. “Ao promover um projeto de cunho esportivo, como o nosso, estamos dando a essas crianças a possibilidade de aprender sobre respeito, compromisso, ética. Estamos contribuindo para o crescimento desses jovens. O projeto vai além da socialização e da integração, ele desperta nas crianças a possibilidade de um futuro diferente.”, declara Fernanda.

O professor Clóvis Renato Soares Gonçalves, diretor de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer do município, comemora os bons resultados e a oportunidade da parceria. “O Projeto Padel Solidário proporciona para as 20 crianças das escolas municipais uma oportunidade única de aprender a jogar. Dificilmente, as crianças teriam essa oportunidade devido as condições financeiras de suas famílias. Até o momento já foram quatro aulas e o retorno é muito positivo, de todos os lados”, conta.

Para a professora de educação física e proprietária da Match Point, Vera Palma, desde que a escola foi inaugurada, há quase 30 anos, tinha a política de trabalhar com crianças e adolescentes. “A gente vem nesse mundo para contribuir. O pouco que podemos doar, que é o nosso conhecimento, nossa estrutura, temos que fazer. Pra gente é um prazer estar participando desse projeto”, afirma.

Criado há dois anos, o Padel Solidário acontece em cinco cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Camaquã, Uruguaiana, Bagé e Alegrete, beneficiando mais de 120 crianças.

Englobando as empresas do Grupo Lins Ferrão, Lojas Pompéia e Gang, o Instituto Lins Ferrão nasce de uma homenagem ao fundador da Pompéia, Sr. Lins Ferrão, que sempre teve como premissa a solidariedade e o incentivo à capacitação. Entidade sem fins lucrativos, o Instituto Lins Ferrão tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades estimulando a geração de renda.

