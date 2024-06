Dia Mundial do Doador: Hemocentro promove ação para reforçar estoques em Alegrete

Com o slogan “Para sempre doador. De geração em geração”, a campanha convida todas as gerações a se envolverem e ajudarem a manter vivo esse compromisso de solidariedade com a vida, baseado na experiência de doar e na satisfação de cada doador em participar.

Católicos celebram Dia de Santo Antônio com missa e procissão; veja programação

Na programação de sexta-feira (14), das 7h às 13h, o Hemocentro (General Sampaio – ao lado do hospital Santa Casa) oferecerá mimos aos primeiros que realizarem a doação, em comemoração ao Dia Mundial do Doador. Neste Junho Vermelho, mês alusivo ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado nesta quinta-feira, 14 de junho, o Hemocentro solicita doações de sangue de todos os tipos, preferencialmente do tipo O negativo, que está em falta no estoque, pois a UTI neonatal utiliza exclusivamente essa tipagem nos prematuros.

Pacientes com fibromialgia solicitam permanência da médica especialista na rede de saúde em Alegrete

A doação de sangue e seu processamento são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes, pessoas que necessitam de cirurgias ou em outras situações clínicas. Se cada cidadão saudável doasse sangue pelo menos duas vezes por ano, não seriam necessárias campanhas emergenciais para reposição de estoques. O sangue não tem substituto, por isso, a doação voluntária é essencial.

Confira os requisitos para doação de sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial de identidade com foto;

Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

Pesar no mínimo 50 kg, com desconto de vestimentas;

Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.