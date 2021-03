Dicas para cuidar da saúde mental, são alguns dos temas do boletim informativo da APAE Alegrete desta semana

Compartilhe















A APAE Alegrete precisa do apoio da comunidade para continuar desenvolvendo um trabalho de inclusão social.

Através do Boletim Informativo Semanal, é possível acompanhar as ações e projetos em andamento.

Veja:

Volta às aulas – A distância nos aproxima!

No último dia 8 de março, iniciou o ano letivo da Escola de Educação Especial Paul Harris, mantida pela APAE de Alegrete.

Em virtude da pandemia e seguindo as orientações dos órgãos de segurança, as aulas acontecem de maneira remota e por meio de whatsapp.

Recursos garantem melhorias na estrutura da APAE Alegrete.

A instituição recebeu recursos de emendas parlamentares, do Deputado Ubiratan Sanderson e do Senador Luis Carlos Heinze, que serão destinadas para melhorias da estrutura física da entidade.

Dicas para cuidar da saúde mental durante a pandemia.

1. Lembre-se que você não está sozinho;

2. Não se cobre para estar bem 100% do tempo;

3. Observe suas demandas internas;

4. Limite o tempo ligado nas notícias.

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.

Confira na íntegra o Boletim informativo desta semana.