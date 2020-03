Diminui em 20% número de passageiros, de Alegrete, em viagens para Porto Alegre

Com as naturais restrições e medidas para conter a pandemia de coronavírus, em que uma das medidas é evitar circulação de pessoas, na Estação Rodoviária de Alegrete diminuiu a circulação de passageiros.

Reduziu em 20%, o número de pessoas que viagem para Porto Alegre pela empresa Planalto. Com as últimas notícias, as pessoas estão colaborando, porque é necessidade urgente que se evite aglomerações para que o vírus não circule e se espalhe.

Os cuidados básicos é de lavar as mãos, várias vezes, evitar tocar nos olhos e nariz e usar álcool gel.