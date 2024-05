Promoção Social distribui cestas básicas e desabrigados preparam alimentos nos abrigos públicos

Share on Email

Com Ibirapuitã acima do nível normal, mesmo com recuo, e mais de 500 pessoas atingidas, se formou uma rede de solidariedade muito grande, nesses últimos dias.

Voluntários independentes, Sindicatos, empresas, escolas de samba se uniram para fazer alimentos e distribuir às pessoas atingidas pelas cheias que estão em abrigos públicos ou em casa de parentes. E uma rede de solidariedade que mostra o quanto o alegretense é sensível a causas humanitárias.

É uma situação bem difícil para quem tem que deixar suas casas e conviver junto com outras famílias que sofrem a mesma situação e não tem previsão de voltar para suas residências.

A Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Jaqueline Ramos, informa que a Prefeitura distribui cestas básicas nos abrigos e as próprias pessoas estão preparando os alimentos. Já em relação a doação de água, alimentos, fraldas e roupas podem ser entregues no Salão da Prefeitura na Praça Getúlio Vargas.

Desabrigados alojados no ginásio Oswaldo Aranha