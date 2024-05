Único acesso do interior a Porto Alegre, por balsa, foi interrompido nesta tarde

Com as pontes que da acesso a Porto Alegre fechadas o centro Zona Norte, zona Sul alagadas a situação torna cada vez mais difícil a chegada e saída da capital gaúcha em direção à Zona Sul e fronteira Oeste do Estado. Uma das últimas alternativas, através da passagem, por balsa, de Rio Grande a São José do Norte seguindo por rotas alternativas chegando em Viamão aollado da capital fechou no início desta a tarde(6).

Com á agua do Guaiba está descendo para o sul do Estado agora a preocupação e com cidades ao longo da Lagao do Patos da zona sul. O bairro de Laranjal em Pelotas está sendo evacuado com o avanço das águas. E as cidades que margeiam a Lagoa estão em situação de risco.

Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Mello orientou para que os bairro Menino Deus e Cidade Baixa sejam evacuados nesta tarde, porque a água avança sobre a capital. E um situação extremamente dificil população gaúcha que vive na capital do RS e Região Metropolitana.

O Aeroporto Salgado Filho, na última infomação, só vai pode se reaberto no final do mês de maio. Um das alternativas é o aeroporto de Caxias do Sul só voos de extrema necessidade.