Sem sinal de celular? Saiba como configurar o telefone para usar outra operadora

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Relatos de falta de sinal de telefonia por conta de falta de energia e de danos na estrutura das operadoras de celular vêm sendo comuns desde o início dos temporais que atingiram mais de 780 mil pessoas em 334 municípios gaúchos.

Efeito enchente: rede de farmácia fica sem poder atender clientes em Alegrete

Enquanto o Estado não volta à normalidade, as empresas fizeram um acordo para que os celulares dos usuários possam se conectar em qualquer operadora com sinal disponível. É automático: caso o seu celular não pegue com a operadora da qual você é cliente, ele busca a rede de outra empresa.

Veja como configurar o seu celular:

Aparelhos com sistema Android (várias marcas)

Passo 1: abra o menu CONFIGURAÇÕES e clique no item CONEXÕES

Passo 2: clique na opção REDES MÓVEIS

Passo 3: clique no botão DADOS EM ROAMING

Passo 1: abra o menu AJUSTES e clique no item CELULAR

Passo 2: clique na frase Opções de Dados Celulares, no alto da tela

Passo 3: clique no botão Roaming de Dados

Operadoras oferecem bônus de internet em áreas atingidas

Neste final de semana, duas das operadoras que cobrem o Rio Grande do Sul ofereceram aos clientes um pacote extra de dados de internet. A Vivo informa que irá disponibilizar 10GB de bônus de internet a todos os clientes Vivo Pré da região durante cinco dias a partir deste domingo (5). Já a Claro está concedendo, desde quinta-feira (2/5), um bônus de 5GB de dados de internet para os clientes de serviço móvel pré-pago (válido por sete dias no plano Prezão e por 30 dias nos planos Controle e Flex). Para os clientes pós-pagos, a Claro promete isenção de juros e multa por inadimplência “neste período crítico”.

Fonte GZH