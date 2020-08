Dois traficantes foram presos em flagrante no Bairro Macedo

Compartilhe









327 Shares

Mais dois homens acusados de tráfico de drogas saíram de circulação. A dupla foi presa pela Brigada Militar na noite de sábado (8), no bairro Macedo.

Durante o patrulhamento ostensivo, a guarnição suspeitou da atitude de dois indivíduos que estavam no interior de um Gol em frente a uma residência, já conhecia como ponto de venda de entorpecentes.

Assim que os acusados visualizaram a viatura saíram rapidamente do local, mas foram abordados algumas quadras à frente. Quando desceram do carro tentaram dispensar um invólucro com a droga. No pacote havia cerca de 100g de crack.

Ambos foram identificados, encaminhados à Delegacia de Polícia e a droga apreendida. O carro estava com licenciamento atrasado e foi recolhido ao depósito do Detran.

Em contato com Delegado de plantão foi determinado prisão em flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvidos, os acusados de 37 e 47 anos foram levados ao Presídio Estadual de Alegrete.