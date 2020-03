Dona de casa é encontrada morta na casa onde morava, na Vila Nova

Mulher é encontrada morta, em seu quarto, no bairro Vila Nova.

O registro foi feito no início da tarde de sábado (29), pelo irmão da vítima. De acordo com seu relato na DP, ele foi até a residência de Luci Alves Santos, de 59 anos, pois não estava conseguindo contato com a mesma.

Ele ainda falou aos policiais que os filhos, que residem em outra cidade, também, estavam preocupados com a falta de contato com a dona de casa.

Luci residia com o esposo no bairro Vila Nova. Na casa, o irmão foi recebido pelo cunhado, que sofreu um AVC e ficou com sequelas. Ao ser questionado, o homem informou que a esposa continuava dormindo, não havia despertado até aquele momento, por volta das 13h.

O irmão achou estranho, em razão da rotina de Luci. Ela sempre acordou cedo para cuidar da casa e do esposo.

Ao chegar no quarto, ele percebeu que a irmã já estava sem vida. A Brigada Militar e o SAMU foram acionados e os técnicos constataram o óbito da dona de casa.

Luci havia feito um exame de cateterismo há cerca de um mês na cidade de Passo Fundo. Ela tinha problemas cardíacos e realizava tratamento na ESF do bairro.

As últimas homenagens à Luci Alves Santos aconteceram na Funerária Angelus na Avenida Doutor Lauro Dorneles. O sepultamento foi às 10h deste domingo (1°).