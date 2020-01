É o calor: piscina do Clube dos Subtenentes e Sargentos foi invadida na madrugada

Três indivíduos foram presos pela Brigada Militar ao adentrarem de forma irregular no Clube dos Subtenentes e Sargentos, no bairro Lara. Os acusados foram flagrados dentro da piscina por volta das 2h30min de segunda-feira(30). Eles escalaram o muro e entraram de forma ilegal no local. O trio estava usando as piscinas como se deles fossem. Diante de denúncias de populares, a Brigada Militar foi ao endereço e visualizou os acusados. No momento em que eles perceberam a presença dos policiais subiram no teto do Clube, na tentativa de ludibriarem os PMs.

Mas com auxílio de um morador, os policiais conseguiram uma escada e realizaram um cerco. Os três homens foram detidos e encaminhados à Delegacia de Policia. O responsável pelo clube disse que até o momento não havia segurança no local, mas que medidas cabíveis serão tomadas.

Em contato com a autoridade policial de plantão foi determinado registro por apropriação indébita. Depois de ouvidos foram liberados.