É Tri! Senac Alegrete recebe pelo 3º ano consecutivo a certificação da Universidade de Cambridge

Compartilhe















Desde 2019 o Senac Alegrete é reconhecido, consecutivamente como Centro Preparatório Oficial para os exames oferecidos por Cambridge. Pela terceira vez a escola está sendo reconhecida pela excelência do trabalho exercido na preparação dos candidatos. O certificado de proficiência em inglês da Universidade de Cambridge, localizada na Inglaterra é o atestado mais reconhecido no mundo para a comprovação do domínio da língua inglesa.

“Com essa certificação, estudantes e profissionais conseguem melhores oportunidades no mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Com essa qualificação garantida as oportunidades no exterior ficam muito mais fáceis”, comenta a diretora Rita de Cássia Seganinazzi.

O Senac Alegrete foi o pioneiro na realização de intercâmbio e no desenvolvimento dos cursos preparatórios para os exames internacionais pela Universidade de Cambridge, assim como todos os níveis preparatórios para o Preliminary English Test (PET), First Certificate em English (FCE), Certificate In Advanced English (CAE) e Certificate Proficiency English (CPE) obtendo 100% de aprovação de seus alunos.

O certificado de Cambridge é reconhecido por milhares de instituições de ensino, empregadores, governos e outras organizações em todo o mundo. Essa qualificação de idioma comprova o conhecimento e as habilidades linguísticas para viver, estudar e trabalhar de forma independente em um país de língua inglesa. “Nos sentimos ainda mais motivados com os resultados obtidos ano a ano, com os retornos dos alunos e os reconhecimentos recebidos pela escola. Saber que nossa instituição oferece a melhor qualificação para o ensino da língua inglesa, seja para quem busca melhores oportunidades no mercado de trabalho brasileiro ou no exterior, é gratificante!”, finaliza Rita.

Mais informações sobre os cursos de Idiomas podem ser obtidas através do site www.senacrs.com.br/alegrete, pelo telefone (55) 34221069 ou pelo WhatsApp da escola (55) 9230-7253.