Educação Infantil, um serviço de qualidade na rede municipal de ensino em Alegrete

A educação infantil no Município de Alegrete tem um diferencial no que diz ao numero de ofertas de vagas de qualidade do ensino a esta faixa etária.

De responsabilidade do Município a educação infantil tem hoje 13 EMEIS e oferta 1.800 vagas.

A Secretária de Educação, Cultura Esporte e Lazer, Márcia Dorneles, diz que com o convênio com escolas estaduais melhorou ainda mais a oferta de vagas. O problema ainda é para a faixa de zero aos três anos, porque para estas turmas são necessários três servidores: estagiários, a atendente e um professores e só podem, por lei, ter 12 crianças em cada turma.

A educação infantil compreende também as turmas de maternal de 2,3 anos em que podem ter, em média, 16 crianças em cada sala. E ainda os níveis A e B, com crianças de 4 e 5 anos

Atualmente a Secretaria faz o ajuste de vagas, mais para adaptar ao território ou seja colocar a criança na escola mais próxima de sua casa.

Hoje podemos dizer que nossa educação infantil é de boa qualidade, porque temos excelente profissionais prestando este trabalho na Rede Municipal, destacou a Secretaria de Educação.