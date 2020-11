Eleitora saiu para votar e teve lapso de memória ao voltar para casa

Em um domingo em que a rotina de milhares de pessoas está alterada em razão das eleições 2020, sair de casa neste momento pode representar inseguranças. Também há o fato do histórico de pessoas que são mais reclusas e, com esse período de pandemia ficaram ainda mais em casa. Com isso, essa saída para cumprir com a cidadania pode representar um desafio. Além de que, em muitos locais ocorreram mudanças nas seções, em Alegrete.

Com essa introdução, a reportagem do PAT vai narrar uma situação que pode ser mais comum do que se imagina, embora as pessoas conheçam a cidade pode acontecer de se sentirem perdidas e desprotegidas. E foi isso que aconteceu com uma eleitora de 57 anos.

Na manhã de ontem(15), ela abordou uma guarnição da Brigada Militar, composta pelo sargento Matos e o soldado Pedrini. Visivelmente em pânico e chorando, a moradora do bairro Macedo descreveu que estava perdida. Ela foi até a Escola Farroupilha para votar e, na sequência, se viu perdida.

Imediatamente os policiais a acolheram e a tranquilizaram. Em consulta ao sistema integrado da polícia localizaram o endereço e a conduziram até sua residência onde ficou na companhia dos familiares. Independente do que ocorreu com a senhora se foi um lapso de memória, se ela tem algum problema ou se apenas sentiu-se insegura, não é momento de avaliações e sim de reconhecer que isso pode ocorrer independente da idade. O mais importante é que ela encontrou uma guarnição da Brigada Militar e solicitou auxílio.

Os policiais estavam próximo ao local de votação em razão do patrulhamento ostensivo que ocorre neste dia. Mais uma vez, o reconhecimento aos policiais pois a senhora buscou ajuda e sentiu-se segura ao ver a viatura.

Embora muitos possam pensar que é um dever dos policiais, a atitude deles é muito mais que isso, é também altruísta e solidária. Pois, a proteção é além de ver o lado negativo e pensar que são responsáveis apenas pela segurança no momento em que a população está sentindo-se amedrontada em razão de crimes. A proteção é muito mais ampla e, isto é visível em várias ações de coragem e empatia dos policiais militares de Alegrete.