Eleitores ficam sem votar em secções da Zona Leste

Faltando uma hora para o encerramento das Eleições para prefeito e vereadores de Alegrete, o PAT percorreu algumas secções na Zona Leste da cidade.

O forte calor de 32ºC, marcou o final da eleição na secções instaladas no outro lado da Ponte Borges de Medeiros.

Na Secção 123 localizada na Escola Fernando Ferrari, 211 eleitores estavam aptos ao voto, e apenas 82 haviam votados, restando 40 minutos para o encerramento da votação.

Cerca de 28 eleitores compareceram para justificar o voto, após transtorno de justificativa pelo aplicativo do TJE. Na Secção 184, dos 358 eleitores, 205 tinham exercido o direito de voto. Nesta secção, a urna estragou e teve de ser substituída pela equipe da Justiça Eleitoral.

Na Escola Lauro Dorneles, dos 4.826 eleitores, às 16h30min, aproximadamente 61% do eleitorado havia comparecido as urnas.

A reportagem flagrou três eleitores que acabaram chegando atrasados e não puderam votar.

O pleito transcorreu normal. Exceto o caso de um presidente de secção ser destituído do cargo, o restante do dia foi de tranquilidade para os mesários. Além dos idosos que tiveram um horário diferenciado para votarem, o restando do público também usou esse horário para exerce o direito.

A cada 5 idosos ou pessoas do grupo de risco, um eleitor era chamado para votação. As filas foram registradas em locais que abrigaram duas secções, nas demais embora o fluxo de pessoas fosse grande na maior parte do dia, a votação transcorreu normalmente.

Das 149 secções eleitorais de Alegrete, sete delas estavam localizadas na Zona Leste, e tiveram facilidade para entregar os resultados no Fórum.

Júlio Cesar Santos