Em meio à tragédia que vitimou sua dona, cão permace fiel ao lado do corpo

Uma situação inusitada comoveu os policiais rodoviários em um acidente com óbito na noite da última sexta-feira (16), no KM 559, da BR 290, em Alegrete.

Assim que os policiais chegaram no local, se depararam com a vítima, já sem vida, presa nas ferragens.

Porém, dentro do carro, Del Rey, com placas de Rosário do Sul, havia também muitas latas de cervejas e um bolo de aniversário. Além de um cão adulto, que de acordo com os policiais rodoviários estava muito assustado.

Veja o relato do policial:

“Com relação ao cachorro encontrado no veículo, ele estava realmente em estado de choque. Foi se acalmando ao longo da ocorrência, mas no final não queria sair de perto da vítima.

Foi tirado com muita dificuldade do carro pelo Policial Rodoviário Federal e trazido ao posto da PRF onde recebeu água e comida. Durante a manhã de ontem (17), passou pelos cuidados da veterinária do Canil para onde foi recolhido”- descreveu.

A cena foi de um animal que não queria sair de perto de quem amava. Ele foi fiel escudeiro, foi “humano” e cúmplice da vítima que provavelmente seria a sua dona.

(Foto PRF- momento em que o policial rodoviária conseguiu acolher o cão e tranquilizá-lo)

O cão deixou uma lição. Pois, quando os policiais rodoviários chegaram e, até o final da ocorrência, o motorista não tinha sido localizado. Pela quantidade de alimentos e cervejas, tudo indica que ele pudesse estar embriagado. Mas essa afirmação não pode ser taxativa devido a possível fuga do local.

O entendimento foi de que, se ele tivesse saído para buscar socorro deveria ter retornado, já que os policiais não localizaram nenhum ferido naquele período na UPA ou Santa Casa de Alegrete.

Fica a indagação sobre a saída do condutor do local. Uma situação que será esclarecida de acordo com a investigação da Polícia Civil que também esteve no local.

No veículo foram localizados os documentos da vítima, Lourdes Cristina Ferreira Cabral de 58 anos e de um homem que não teve o nome divulgado. Até o momento, não se pode dizer que ele seria o motorista.

O corpo da vítima foi retirado das ferragens após a Perícia e conduzido ao IML da Santa Casa de Alegrete pela Funerária Angelus.

A vítima fatal é natural de Manaus e residia em Alegrete. O veículo, segundo os PRFs trafegava sentido Alegrete/Rosário do Sul. O motorista teria perdido controle da direção e chocou-se em uma árvore na BR 290, cerca de 30km da cidade.

Segundo algumas informações nas redes sociais, Lourdes Cristina deixa três filhos. As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Paraíso na rua Maximiliano Marinho, perto do Cemitério. O sepultamento será neste domingo no Cemitério Municipal de Alegrete.

Nas redes sociais inúmeras mensagens de carinho aos familiares e homenagens à Cristina.

A Polícia Civil está investigando as causas do acidente e busca a identificação do condutor, além de saber o motivo que o levou a sair do local e não retornar.