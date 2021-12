Em quatro jogos, 18 gols na rodada do Torneio do Bitata que retorna em 2022

A 2ª rodada do Torneio do Ibirapuitã em homenagem ao desportista Valter Coelho “Bitata”, foi realizada no último sábado (18).

Nos quatro jogos da rodada foram marcados 18 gols, foram duas vitórias e dois empates nos confrontos. A equipe do São José folgou na rodada.

O Tinga empatou em 3 a 3 com o União. Empate também no confronto entre Boca Jrs. e SER Ceva, 1 a 1. Já o anfitrião do torneio venceu na rodada. Ibirapuitã 4 a 2 no Fluminense. O Centenário ganhou por 3 a 1 no clássico frente ao Vila Nova.

De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin, a 3ª rodada está confirmada para o dia 8 de janeiro de 2022.

No campo da Cohab, jogam às 15h30min, Centenário x Tinga e logo em seguida às 17hs, SER Ceva x Vila Nova. No campo do Honório acontece o confronto entre Ibirapuitã x São José. No mesmo horário no campo do Palmeiras jogam Fluminense x Boca Jrs. A folga na rodada é do União. A organização está encarregada de marcar o campo e colocar as redes no Honório e na Cohab.

Foto: Valdir Knierin