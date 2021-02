Empório São Joaquim promove curso de parrilla e acompanhamentos com Rodrigo Tenente

Compartilhe















O Empório São Joaquim chegou inovando em alegrete, buscando a excelência e a qualidade no atendimento e nos produtos que são disponibilizados ao consumidor.

Pensando nisso a nova Casa de Carnes do Alegrete inova novamente trazendo um Curso de Parrilla e acompanhamentos com ninguém mais ninguém menos que o Participante do MasterChef Brasil 3, Rodrigo Tenente, que ensinará receitas práticas do seu dia a dia sempre com uma pegada de defumação e churrasco.

Para agradecer o início de uma bela trajetória em nossa cidade, queremos que nossos clientes possam aprender de uma forma simples como fazer um churrasco saboroso pra galera! O curso ocorrerá no dia 28/02/2021, a partir das 10 horas no parceiro UK Pizza Burger.