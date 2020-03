Empresa auxilia Prefeitura no combate à disseminação do coronavírus em Alegrete

Solução utilizada é à base de água e cloro, que tem ação bactericida e antiviral, diz funcionário da empresa Águia Dourada.

Os funcionários da empresa de dedetização em Alegrete, estão realizando o trabalho de desinfecção das ruas da cidade. As vias estão sendo lavadas com uma solução preparada pelos químicos fornecidos pela Prefeitura. A cidade não tem casos confirmados da doença, apenas um suspeito.

De acordo com o funcionário, a aplicação é feita com uma bomba de pressão e uma solução à base de água e cloro, que tem ação bactericida e antiviral. Ele disse que o trabalho está sendo realizado nas principais ruas. Nesta manhã(26), eles passaram na Rua Dos Andradas, Praça Getúlio Vargas, General Sampaio, Estação Rodoviária, entre outros locais. A proprietária da empresa ressaltou que o trabalho também está sendo realizado pela Prefeitura, porém, diante da pandemia e a situação atual, disponibilizou os equipamentos e a mão de obra para auxiliar no combate à disseminação do vírus.