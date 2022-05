Entenda como a terapia ocupacional pode contribuir no desenvolvimento infantil

A Terapia Ocupacional contribui no processo de estimulação das crianças, com o objetivo de desenvolver e aprimorar as funções do sistema nervoso nos aspectos físicos, cognitivos e sensoriais. É através do brincar que a criança se desenvolve e conhece o mundo ao seu redor, e são as experiências e explorações que oferecemos desde pequenos que irão aprimorar a capacidade de aprendizagem.



A criança aprende e se desenvolve quando interage com o mundo, usando as informações que lhe chegam pelos sentidos, essas interações se dão através do lúdico. É neste sentido que o brincar marca a prática terapêutica ocupacional, podendo estar presente como recurso terapêutico ou papel ocupacional.



O instrumento e objeto da prática junto a criança e adaptações das atividades são aspectos essenciais, porque através destas o Terapeuta Ocupacional será capaz de produzir alterações terapêuticas ou apoiar as funções em declínio, possibilitando vivências lúdicas essenciais, além do desenvolvimento de habilidades necessárias ao desempenho ocupacional competente e consequente melhoria da participação social dessas crianças.



INDICAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL:



Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor;

Síndromes Genéticas;

Lesões neurológicas;

TDAH

Autismo/TEA

Dificuldades sensoriais



CONTRIBUIÇÕES DA TERAPEUTA OCUPACIONAL:

Realizar avaliação e o acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor.

Realizar a avaliação, estimulação e reabilitação sensorial da criança.

Orientar os pais/cuidadores sobre o atraso no desenvolvimento e as alterações que podem influenciar no desenvolvimento infantil.

Estimular os bebês para que alcancem os marcos do desenvolvimento normal para cada idade.

Preparar o ambiente para que favoreça a exploração e o desenvolvimento de suas habilidades.



Área Sensorial:



Desenvolvemos as sensibilidades específicas e os estímulos sensoriais através de experiências relacionadas aos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar, proprioceptivo e vestibular, bem como atividades atraentes com movimento e interação.



Área motora:



Estimulamos as habilidades através de recursos interativos, que ofereçam vivências agradáveis, respeitando as capacidades de cada criança.

Área Cognitiva



Oferecemos atividades com recursos adaptados e que mantenham o foco no desenvolvimento das habilidades cognitivas.



Dessa forma, Alegrete conta com a profissional Mônica Corrent, responsável por um espaço que encanta pais e crianças desde o primeiro momento. É um espaço seguro e aconchegante, o que proporciona aos pacientes um acompanhamento dinâmico e qualificado. Mônica é graduada pelo Centro Universitário Metodista



– IPA, em 2010.Tem experiência em atendimento de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), capacitação em Integração Sensorial, Autismo e Seletividade Alimentar, além de Estimulação e Intervenção Precoce.



Acessando redes sociais é possível acompanhar o trabalho e saber mais sobre a Terapia Ocupacional.

Ficou com alguma dúvida sobre a Terapia Ocupacional? Marque um horário que ela esclarece tudo para

você.



CONSULTÓRIO DE TERAPIA OCUPACIONAL

Endereço: Praça Oswaldo Aranha, 59 (em frente ao Centro Cultural)

Whatsapp: (55) 99634-8281

Instagran: @monicacorrent_to



FONTE: https://ima-rs.com.br/