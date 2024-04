Share on Email

A vacinação contra a influenza, conforme último gráfico da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde atingiu pouco mais de 30% em Alegrete e ainda está sendo aplicada entre os grupos prioritários. A Secretária da Saúde, Nidieli Benevides, informa que a aplicação da vacina está disponível em todas as unidades de saúde com sala de vacinas.

Até o momento, já foram aplicadas 10.630 doses da vacina contra a Influenza. O percentual em idosos chega a 41.99%, crianças 17,89%, gestantes- 13,24% e puérperas 11,95%..

A imunização continua e as autoridaes de saúde lembram que é imporante todos se vacinarem, porque as doenças respiratórias têm muita incidência devido ao frio que faz na Região. É importante se prevenir com antecedência.