Equipe do Lauro Dornelles quer pais no início do ano letivo de 2020

Nesta terça- feira dia 18 inicia o ano letivo de 2020 na Rede Estadual de Ensino. Na escola estadual Dr. Lauro Doneles 1. 200 alunos devem retornar as salas de aula, dentre os três turnos de atividades.

A Diretora Mirza Nunes convida os pais de alunos do 6º ano ao Ensino Médio para participarem do início das atividades , às 7h 30min, visto que a família deve ser a extensão da escola neste conjunto de formação do conhecimento . Entre os assuntos serão repassadas as mudanças na matriz curricular e avaliação por notas, uso de uniforme.

Já os pais de alunos em tempo integral, terão uma reunião na Escola às 18h, desta terça-feira.

– É muito importante que neste dia 18, em que muito iniciam seus estudos ou que estão vindo de outros educandário para nossa escola contêm com a presença de suas famílias. A equipe do Lauro é formada por excelentes profissionais que além do pedagógico Também focam no geral do aluno , destacou a diretora Mirza Nunes”

Vera Soares Pedroso