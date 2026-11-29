Uma correnteza forte, um poço profundo e minutos de angústia. Foi nesse cenário que Cleiton Penna decidiu entrar nas águas do Rio Caverá, nas proximidades da ponte do Balneário Caverá, em Alegrete, na tarde de sábado, 28 de novembro de 2026.

Cleiton não estava no balneário quando aconteceu a tragédia. Ele se deslocou até o local depois de receber um chamado do filho, que estava no Caverá acompanhado de amigos. A notícia de que Matias Ferreira Pedroso, de apenas 19 anos, havia se afogado mobilizou Cleiton, que foi até o rio para acompanhar a situação e tentar ajudar.

Matias

O afogamento havia acontecido por volta das 12h30. Ao chegar, encontrou um cenário de apreensão, com os bombeiros trabalhando diante das dificuldades impostas pela força da correnteza e pelo acesso complicado ao ponto onde o jovem poderia estar.

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Foi naquele momento que, movido pela experiência com mergulho, pelo conhecimento do rio e pelo vínculo afetivo com Matias, Cleiton decidiu entrar na água para auxiliar nas buscas.

Ao contar o que aconteceu, faz questão de esclarecer que não busca reconhecimento pessoal. Sua intenção é compartilhar uma experiência que o marcou profundamente e, sobretudo, chamar a atenção para os perigos daquele trecho do rio.

Uma decisão em meio à angústia

Segundo o relato de Cleiton, os bombeiros enfrentavam dificuldades para avançar com o bote até o ponto onde havia a suspeita de que Matias pudesse estar. A forte correnteza e as características do local tornavam a aproximação bastante complicada.

Diante das limitações de acesso, foi informado que mergulhadores de Santa Maria seriam acionados para auxiliar na operação.

Cleiton reconhece os desafios enfrentados pelos profissionais e ressalta que compreende os riscos de um resgate em águas com correnteza intensa. Sua intenção, afirma, nunca foi desmerecer o trabalho da corporação, mas compartilhar a angústia de quem acompanhava as buscas enquanto familiares e amigos aguardavam por notícias.

Preocupado com a situação, decidiu oferecer ajuda.

Ele explica que possui experiência com natação e mergulho, além de cursos de resgate e aperfeiçoamento realizados durante o período em que serviu ao Exército.

Com uma corda presa ao corpo e outra pessoa auxiliando na segurança, iniciou a procura pelo jovem. Antes de entrar, combinou que, caso precisasse de ajuda, utilizaria a corda como sinal para ser retirado da água.

Era uma decisão arriscada, mas, diante das circunstâncias, Cleiton sentiu que precisava tentar.

Entre mergulhos e uma correnteza intensa

Foram aproximadamente 20 a 25 minutos de procura, conforme a estimativa apresentada por Cleiton.

O ponto onde Matias foi localizado era, segundo ele, uma espécie de panelão, um buraco profundo, com uma correnteza muito forte, capaz de dificultar até mesmo os movimentos de quem conhecia o ambiente.

A profundidade dificultava alcançar o fundo. Cleiton conta que tentou localizar o jovem utilizando os pés e também por meio de mergulhos sucessivos.

Em algumas tentativas, não conseguia chegar ao ponto necessário. Precisava retornar à superfície, recuperar o fôlego e tentar novamente.

Até que, em uma das tentativas, conseguiu sentir o corpo de Matias.

Foi assim que encontrou o jovem.

O episódio evidencia as condições adversas daquele trecho do rio, onde a combinação de profundidade e correnteza representa um risco significativo para os frequentadores.

Um resgate que também levanta uma reflexão sobre estrutura

Matias não era um desconhecido para Cleiton. O jovem era amigo e uma referência importante para seu filho. Existia uma relação de carinho e consideração que tornou ainda mais difícil acompanhar a situação sem tentar ajudar.

Ao mesmo tempo, Cleiton faz questão de reconhecer o trabalho e a bravura dos bombeiros, profissionais que enfrentam diariamente situações de risco para proteger e salvar vidas. Ressalta que a equipe também estava diante de condições difíceis, especialmente pela impossibilidade de aproximar o bote do ponto necessário.

Sua reflexão, porém, vai além daquela ocorrência e alcança a estrutura disponível em Alegrete para atender emergências aquáticas.

Uma das questões que levanta é a necessidade de o município contar com uma equipe de mergulho especializada na própria cidade, preparada para atuar em ocorrências de afogamento e buscas subaquáticas.

Na avaliação dele, dispor de profissionais especializados mais próximos poderia contribuir para reduzir o tempo de resposta em situações graves, sem desconsiderar o trabalho e a dedicação das equipes que já atuam no município.

Não se trata, segundo Cleiton, de apontar culpados, mas de pensar em alternativas para fortalecer o atendimento e evitar que situações semelhantes encontrem limitações de estrutura.

A experiência vivida naquele sábado deixou uma pergunta: Alegrete poderia contar com uma equipe própria de mergulhadores para atender emergências nos rios e balneários da região?

Mais do que uma história pessoal, um alerta

“Era o mínimo que eu poderia fazer por aquele menino.” A frase resume o sentimento de Cleiton ao recordar sua participação nas buscas.

Ele afirma que arriscaria novamente a própria vida para tentar ajudar alguém em circunstâncias semelhantes, embora espere que ninguém precise passar por uma experiência como aquela.

Mas existe outro motivo que o levou a tornar público seu relato: a preocupação com a segurança no Balneário Caverá.

Para Cleiton, a morte de Matias precisa provocar uma discussão séria sobre os riscos existentes naquele trecho do Rio Caverá e sobre a responsabilidade de adotar medidas preventivas.

Quantas vidas ainda serão necessárias?

Segundo Cleiton, outras pessoas já perderam a vida naquela região. A situação, em sua avaliação, exige providências mais rigorosas para impedir que frequentadores continuem acessando áreas perigosas.

Entre as medidas que defende estão a instalação de placas grandes, vermelhas e de fácil visualização, com avisos expressos de proibição de banho, além de cercas, telas ou outras barreiras físicas que impeçam o acesso aos pontos de risco.

Ele também reivindica a presença de pelo menos um salva-vidas no balneário.

Um profissional capacitado poderia orientar os frequentadores, inibir comportamentos de risco e prestar atendimento inicial diante de situações de emergência.

A cobrança é por medidas efetivas. Para Cleiton, não basta colocar uma placa discreta ou apenas recomendar cuidado. É necessário deixar claro onde o banho é proibido e impedir o acesso às áreas que oferecem perigo.

Sua indignação se transforma em um questionamento dirigido às autoridades de Alegrete: quantas vidas ainda precisarão ser perdidas para que a segurança naquele trecho do rio se torne uma prioridade?

Uma mensagem à família

Matias tinha apenas 19 anos. Sua morte deixa uma família enfrentando a dor da despedida e amigos que precisarão aprender a conviver com uma ausência precoce.

Cleiton também deixa uma mensagem de força e solidariedade aos familiares. Recorda o carinho que tinha pelo jovem e a tristeza de perder alguém tão novo, especialmente em circunstâncias tão difíceis.

Sua participação nas buscas não apaga a tragédia, mas revela a dimensão dos laços humanos que se manifestam mesmo nos momentos mais dolorosos.

No fim, permanece uma reflexão que ultrapassa os acontecimentos de sábado: nenhuma família deveria precisar enfrentar uma perda como essa para que os perigos de um local sejam levados a sério.

Cleiton foi ao Balneário Caverá após um chamado do filho. Entrou nas águas à procura de Matias e participou de uma busca marcada pela correnteza, pela profundidade e pela angústia.

Sua história é de solidariedade e humanidade, mas também de um alerta que precisa ser ouvido. Porque, diante de uma tragédia, tão importante quanto realizar o resgate é trabalhar para que ela nunca mais aconteça.