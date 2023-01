Escola do Legislativo vai lançar nova edição do livro Porteiras da História

Share on Email

O presidente da Câmara Municipal, Luciano Belmonte, e o presidente da Escola do Legislativo, Anilton Oliveira, receberam o historiador Homero Dornelles e o fotógrafo Marco Santierri, que assinam o livro Porteiras da História, onde são retratadas estâncias centenárias de Alegrete. O livro é um registro histórico importante, resultado de pesquisa em cartório de imóveis, no Arquivo Histórico do Estado e em publicações de outros diversos historiadores.

Agora, através da Escola do Legislativo, será lançada uma nova edição da obra, com impressão pela gráfica e editora do Senado da República.

Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo é um órgão educativo que promoverá cursos, palestras, seminários e atividades culturais, de forma permanente, para ampliar a troca de informações, aprimorar a atuação parlamentar e contribuir para o saber político da população em geral. Desse modo, a Escola busca integrar a comunidade com o Poder Legislativo, despertando nos jovens a consciência da cidadania, sendo uma inestimável ferramenta na construção de uma sociedade mais justa.

A Escola do Legislativo de Alegrete tem como diretor o servidor João Cândido Araújo, documentalista da Câmara Municipal.

Foto: assessoria CMA