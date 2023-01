Dupla é flagrada, pela BM, com mercadorias furtadas em um contêiner de lixo

Share on Email

Nesta madrugada(24), por volta das 03h55min, uma guarnição deslocou até o bairro Centro, onde informações davam conta de indivíduos estavam empurrando um contêiner azul, destinado a coleta seletiva. A dupla seguia em direção ao Bairro Macedo.

Os policiais se deslocaram ao endereço e localizaram o contêiner e visualizaram dois indivíduos que saíram correndo, um deles foi reconhecido pela guarnição e atende pelo apelido de “Taragui”. Foram realizadas buscas, porém, os suspeitos não foram localizados.

No interior do contêiner havia mercadorias como: refrigerante, sucos e cerveja oriundas de furto, sendo o material apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia para registro, já o contêiner foi deixado no local. Até o momento, a vítima ou local de furto não foram identificados.