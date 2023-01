Paranaenses, em ato simbólico, fazem “curativo” na estátua de Quintana

Entre os poemas: A Verdadeira Arte de Viajar

Com um jeito fácil e acessível, Mario Quintana estabeleceu uma verdadeira conversa com os seus leitores. Foi um daqueles escritores que parecia estar brincando com as palavras, quando, na verdade, estava passando lições valiosas.

A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações, estejam ali…

Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando!

É preciso se abrir para o mundo e encará-lo com os braços abertos. Mario Quintana lembrou que não deve-se sair de casa apenas com os compromissos na cabeça, mas também com a mente aberta para as maravilhas que o mundo pode reservar.

E, desta forma, diante de situações lamentáveis em que vândalos, em Alegrete, danificaram o olho e o nariz do poeta, visitantes que são apaixonadas pela cidade demonstram com uma atitude simples o respeito e admiração pela obra que enaltece ainda mais o Município.

As paranaenses Roseane do Amaral e Fabiane Amaral, filhas da alegretense Regina Amaral, estavam a passeio, algo que é sagrado para ambas neste período do ano.

Quando estão aqui, inquietas desfrutam de todas as belezas que Alegrete dispõe, entre elas, não poderia faltar a foto com Quintana. Mas o que se destacou foi o gesto de carinho, respeito e admiração das paranaenses que colocaram curativos nos “ferimentos” do poeta numa lição de cidadania.

Fabiane diz que a mãe nasceu e cresceu em Alegrete, porém, foi para o Paraná onde causou-se e teve três filhos: Roseane do Amaral , Fabiane Amaral e Renato Jr.

Há 10 anos, Marta retornou para terra natal e devido a isso, nas férias as filhas estão sempre em Alegrete e aprenderam a amar e admirar o “Baita Chão”.

“Viemos para visitá-la e também matar a saudade de todos e da cidade. Com a pandemia ficamos dois anos sem vir. Para nós, Alegrete é a cidade que temos lembranças boas da infância. Pois nossas férias sempre foi por aqui e sempre encaramos 1.200km de viagem sem perceber cansaço, só pela espera da chegada. Sempre é muito bom sair reconhecer a cidade, pois há mudanças e sentir o cheirinho da saudade e assim foi com a praça. Quando percebemos que havia danos, não pesamos duas vezes e fizemos com amor o ato de colocar os curativos, fica o pedido para que não o machuquem mais”- destacou.

“Minhas filhas paranaenses ficaram tristes pelo que aconteceu, com “Mario”, desta forma, fizeram curativo”- falou.

O amor ao próximo é o ensinamento mais forte vindo de Jesus Cristo.

Entre os registros dos discípulos e apóstolos que em suas narrativas imortalizaram ensinamentos e lições inspiradoras que são absolutamente práticas para as nossas vidas ─ inclusive, nos dias de hoje. Dentre todas as lições, uma delas chama bastante atenção: a parábola do bom samaritano.

Na passagem citada, Cristo destaca a atitude de um jovem que, ao passar por uma estrada, prontamente atende uma pessoa que havia sido assaltada e ferida. Mas, a lição mais profunda está justamente no fato de que outros dois homens, em momentos distintos, sequer deram atenção ao necessitado. Somente o terceiro que passava por ali ─ o samaritano ─, prestou-lhe a devida assistência e colocou em prática o amor ao próximo.

Isso deixa uma lição muito maior, que vai além do gesto do curativo, demonstra o quanto o mundo nos dias atuais está sedento de mais amor e empatia.

Para encerrar, uma das poesias mais famosas do alegretense Mario Quintana. Com um jogo de palavras, ele destacou versos de esperança.

“Todos esses que aí estão

Atravancando meu caminho,

Eles passarão…

Eu passarinho!

Sobre a estátua

Inaugurada em 13 de novembro, a estátua mostra o poeta sentado em um banco de praça com uma bengala na mão e um sorriso no rosto.

O Quintana voltou, esse foi um dos posts mais visualizados nas redes sociais, principalmente, no primeiro mês. Mas a ‘fama’ permanece e todos que passam pela Praça Getúlio Vargas, em frente ao calçadão Hélio Ricciardi, desde criança a idosos, sentam para o registro com o poeta.

Entretanto, nem tudo foi positivo, em menos de dois meses, a ação de vândalos depredando a obra causou um grande repúdio de alegretenses e demais pessoas que conhecem, vivem e passam pela cidade. Olho e nariz tiveram avarias.

Por esse motivo, uma câmera de videomonitoramento, foi instalada na entrada, em frente ao local.

O artista plástico Rossini Rodrigues, responsável pela obra de Mário Quintana, vai restaurar a estátua.