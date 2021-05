Escola Euclides Lisboa implanta projeto para cuidar da saúde mental e psicológica dos professores durante pandemia

Compartilhe















A EMEI Dr. Euclides Lisboa, aprovou Projeto Interinstitucional com o Instituto Acadêmico de Estudos e Pesquisas Pertencer, como atividade de extensão junto ao CNPQ, com foco na saúde mental do profissional que atua na educação no período pandêmico. A ideia é que, seguindo um cronograma quinzenal, pela adesão tecnológica Google Meet, aconteçam encontros de escuta e aconselhamento diante da exaustiva reinvenção para manter a atuação educativa.

O Projeto Acolher conta com a supervisão psicanalítica do professor e doutor Rodrigo Dalosto Smolareck e com a coordenação institucional da diretora da escola, professora Cristiane Alvarenga, da vice-diretora professora Mirian Stangherlin, e da orientadora educacional Priscila Martins. Durante as sessões serão utilizadas mentorias baseadas em Freud e Lacan na busca pela orientação terapêutica dos participantes. O projeto visa ir além da formação pedagógica e cuidar da saúde mental e psicológica dos profissionais nesse período de pandemia de Covid-19.