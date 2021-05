Choque entre motos na Avenida Ibicui deixa um motociclista ferido

Compartilhe















Um motociclista, de 53 anos, teria cortado a preferencial de um homem que pilotava uma moto Honda na Avenida Ibicuí em Alegrete.

Conforme informações da Brigada Militar, o causador do acidente negou-se a realizar o teste do etilômetro e foi autuado.

O motociclista, de 39 anos, que teve a frente cortada, trafegava no sentido zona leste/centro e trabalha com tele-moto. Já o outro, estava na via oposta, teria atravessado o canteiro momento em que provocou o acidente.

Com o impacto, a vítima teve escoriações e foi levada à UPA pelo Samu. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal. O acidente foi na noite de domingo(16), na Zona Leste.

Os dois veículos tiveram avarias consideráveis.