Escola Waldemar Borges lança projeto “Pretas da Fronteira” em Alegrete

O projeto foi idealizado pelas estudantes Fernanda da Rosa, Emanueli Jaques Rhodes e Laine Oribes, em conjunto com as professoras Mariana Vargas e Júlia Diaqui dos Santos. A proposta prevê o registro das trajetórias dessas mulheres em um site, dando visibilidade às suas contribuições nas áreas da educação, cultura, trabalho, luta por direitos e vida comunitária. O evento contou também com a presençã do integrante do Conselho Municipal de Educação Márcio Zinelli.

A solenidade realizada na noite da última segunda-feira (19), contou com a presença do vereador Gilmar de Lima Martins (PCdoB) que destacou o lançamento do projeto “Pretas da Fronteira”, desenvolvido por estudantes e professoras da Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Borges, em Alegrete.

A iniciativa busca reconhecer e valorizar as histórias e contribuições de mulheres negras do município e da Fronteira Oeste.

Durante o evento, Martins parabenizou a comunidade escolar pela iniciativa e ressaltou a importância de promover, no ambiente educacional, debates sobre a valorização das mulheres, a identidade e a consciência racial.

“Esse tipo de evento fortalece a luta antirracista e a luta pela superação de todas as formas de discriminação, principalmente aquelas dirigidas à população negra e também às populações indígenas”, destacou o parlamentar.

O vereador também saudou o projeto em nome da Câmara Municipal de Alegrete e do Grupo de Igualdade Racial, do qual participa ao lado das vereadoras Firmina Soares e Patty Bronze. Na ocasião, enfatizou a importância de ações que ampliem a conscientização, promovam o respeito à diversidade e contribuam para o enfrentamento ao racismo.

Ao parabenizar a Escola Waldemar Borges, Gilmar destacou o papel da instituição no desenvolvimento de atividades que estimulam o conhecimento, o reconhecimento histórico e a valorização da diversidade, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Valorização da história e do protagonismo das mulheres negras

O projeto “Pretas da Fronteira” tem como propósito preservar e divulgar a memória de mulheres negras de Alegrete e da Fronteira Oeste, reconhecendo suas trajetórias e seu protagonismo na sociedade. Por meio do registro dessas histórias, a iniciativa busca dar visibilidade a experiências e contribuições que fazem parte da história da região, fortalecendo a identidade, a representatividade e a luta por igualdade racial.