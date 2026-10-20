A história por trás da música campeã do FAC 2026 em Alegrete

A música “Bolso do Avesso” conquistou o primeiro lugar no Festival Alegretense da Canção (FAC) 2026, realizado entre sexta-feira (16) e domingo (18), no Largo do Centro Cultural de Alegrete. A composição de Fabrício Menezes foi apresentada por Renan Vilaverde, Fabrício Menezes, Mateus Porto, Natan Trindade e Raul Menezes, que se reuniram para participar da competição e acabaram surpreendidos com a conquista.

A participação surgiu a partir da aproximação entre os músicos, que decidiram unir a afinidade musical para disputar o festival. Fabrício, natural de Uruguaiana, foi o responsável pela composição da música que levou o mesmo nome da apresentação vencedora.

Raul, Mateus e Natan já tocavam juntos na igreja Luz Para os Povos e conheciam Fabrício. A partir dessa relação, os músicos se organizaram para participar do FAC, com a proposta de apresentar a composição ao público e concorrer com outros trabalhos autorais.

A preparação contou com alguns ensaios, principalmente para trabalhar os arranjos da música. O ensaio completo ocorreu durante a passagem de som, na tarde de sexta-feira (16), quando os integrantes ajustaram os últimos detalhes para a primeira apresentação, realizada no sábado (17).

Apesar da preparação, a expectativa inicial era participar da disputa, sem imaginar que o resultado seria o primeiro lugar. Raul relatou que os músicos reconheciam a qualidade das demais apresentações e não tinham dimensão de que poderiam conquistar o título.

No sábado, veio a notícia de que “Bolso do Avesso” estava entre as 12 músicas classificadas para a grande final, realizada no domingo (18). A classificação garantiu aos cinco músicos mais uma apresentação no palco do festival, desta vez na disputa pelo resultado final.

A confirmação da vitória coroou a participação dos integrantes, que encerraram o FAC com uma conquista que superou as expectativas iniciais. Embora boa parte deles já tivesse participado de edições anteriores do festival, a edição de 2026 marcou um momento especial pela união em torno de uma composição e de um projeto musical construído entre amigos.

O Festival Alegretense da Canção reuniu 20 músicas ao longo dos três dias de programação, com 12 selecionadas para a grande final. A disputa ocorreu em conjunto com a Feira do Livro, no Largo do Centro Cultural, e atraiu público para acompanhar as apresentações.