Escolas da rede municipal de Alegrete aderem ao Programa Saúde na Escola

Na manhã de sexta-feira (22), a Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, reuniu o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M) do Programa Saúde na Escola. O encontro serviu para tratar sobre a adesão das escolas no ciclo 2021/2022 e estabelecer planos e metas para o programa. O GTI-M é composto por integrantes das secretarias da Educação e da Saúde. O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente entre as áreas da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida das comunidades escolares.

Émerson Ribeiro Coelho e Carla Cristina Machado da Silva, representantes da Secretaria de Saúde no projeto, explicam a ideia é promover o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

Já Liliani Goulart, Mariana Figueiredo dos Santos e Quelen Stadler Santos, representantes da Secretaria de Saúde, garantem que o objetivo é contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.

