Ex-detento é preso quando preparava-se para jogar droga para o pátio do Presídio

Na tarde da última sexta-feira(22), um ex-apenado foi preso pela Brigada Militar, nas imediações do Presídio Estadual de Alegrete. Segundo ocorrência, o acusado de 31 anos estava no pátio de uma empresa próxima à Casa Prisional quando foi abordado e, com ele, o policial militar encontrou drogas e dinheiro.

O flagrante ocorreu depois que o PM que estava na guarita do PEAL, percebeu que os cães de uma empresa demonstravam-se incomodados e bravos, como se alguém estivesse no local. Além disso, o pátio é perto do Presídio, sendo assim, ele foi verificar a situação. Ao entrar no terreno, o policial se deparou com o acusado que tentou simular que estaria trabalhando em madeiras. O mesmo foi abordado e, na revista pessoal, foram encontradas nas roupas íntimas do até então, ex-apenado, a quantidade de 41 trouxinhas maconhas acondicionadas em dois envólucros de preservativos, além de uma trouxinha de cocaína, seis chips de celulares e a quantia de R$ 20,25 em moedas que são colocadas com fitas adesivas nos embrulhos de drogas para servir como peso.

Esta prática tem sido recorrente na tentativa de arremesso de entorpecentes para o interior do pátio do PEAL. A prisão foi realizada antes das 14h e, acredita-se que o indivíduo iria fazer a “entrega” dos envólucros no horário em que os detentos estão no banho de sol, portanto ficam no pátio. Diante do fato, o policial militar solicitou apoio de uma guarnição da Brigada Militar para conduzir o preso até à Delegacia de Polícia onde foi determinado flagrante por tráfico de entorpecentes. Depois de ouvido, o acusado retornou para o Presídio Estadual passando a ser novamente detento da Casa Prisional.