Clientes de supermercados de Alegrete ainda deixam carrinhos espalhados pelas ruas

Entrou 2021, e o problema persiste. Todos os dias é possível encontrar carrinhos de supermercado nas vias centrais do município, principalmente no entorno dos três maiores centros de compras de Alegrete.

Nas ruas próximas e entorno dos supermercados Rede Vivo, Nacional e Peruzzo da Venâncio Aires é possível notar diariamente carrinhos deixados para trás por clientes que fazem suas compras e ao sair do estabelecimento deixam nas ruas, jogados ao tempo.

Os três supermercados têm feito buscas aos finais de turno e recuperam dezenas de carros. Mas só isso não é suficiente, até porque colaboradores percorrem quadras próximas, e alguns carrinhos ficam jogados a quase um quilômetro de distância do mercado de origem.

A situação é tão grave, que seguidamente o carrinho de um supermercado acaba sendo encontrado em outro estabelecimento, fora de sua origem. Da Vivo Supermercados, o gerente Jeisson Lisboa, revela que o problema persiste. A empresa recolheu carrinhos na casa de um cliente que estava usando como galinheiro.

O gerente conta que Alegrete já a 5ª cidade que ele passa pela rede e nunca tinha visto algo assim. A Vivo já tentou orientar os clientes e fez abordagens, nada surtiu efeito, pelo contrário nas abordagens, alguns colaboradores acabaram humilhados pelos clientes.

Lisboa admite que uma reunião com a direção da rede vai discutir um plano para conter o sumiço dos carrinhos em 2021. “Estamos com funcionários reduzidos por turno em função da pandemia. Fica difícil buscar os carrinhos, falta gente na loja, a ponta de caixa sofre com isso”, resigna-se.

No mês de novembro foram adquiridos 20 carrinhos novos, no final de dezembro os vinte haviam sumido da Vivo na Joaquim Nabuco.

De acordo com o gerente Charles Cardona do Nacional Supermercados, é feito um controle diário e colaboradores vão buscar os carrinhos no final do dia.

“Liberamos o cliente a levar mas tem que trazer e aqueles que não trazem buscamos. Porém os clientes na grande maioria trazem de volta”, comenta. Cardona disse que na semana retrasada ocorreu um fato curioso, um cliente trouxe em sua camioneta 4 carrinhos que estavam em casa.

O gerente diz que a rede já tem orçamento para investimento em mais carrinhos. Embora o problema persista, ele diminuiu com o monitoramento diário do supermercado sobre a saída dos carrinhos do local.

Na Perruzo da Venâncio o gerente Márcio Marchezan, é categórico em afirmar que infelizmente o problema persiste. “Não tem muito o que fazer. Falta conscientização”, relata o gerente.

No mês de dezembro a empresa adquiriu 120 carrinhos novos para unidade da Venâncio Aires, e a contratação de estagiários visou facilitar e melhorar o atendimento. Alguns clientes são acompanhados com os carrinhos até o estacionamento, porém outros saem com as compras, e os carrinhos não retornam ao supermercado.

“Tentamos melhorar o atendimento aqui na loja, mas ainda tem alguns clientes que acabam levando o carrinho e não temos como coibir essa atitude”, resigna-se Marchezan.

Para o gerente Márcio, a cultura do cliente dos supermercados em Alegrete acaba gerando prejuízos mensalmente aos estabelecimentos. No último mês de 2020, foi preciso adquirir mais carrinhos para não prejudicar as compras de final de ano dos clientes.

Júlio Cesar Santos