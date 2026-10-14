Escolinha Rubén Paz, do Uruguai, conquista o Torneio Primavera 2026 em Alegrete

A Escolinha Rubén Paz, do Uruguai, foi o grande destaque do Torneio Primavera 2026, conquistando os títulos das categorias Sub-11 e Sub-12. A competição, organizada anualmente pela Escolinha do Flamengo, foi realizada nos dias 10 e 11 de outubro e reuniu jovens atletas em partidas marcadas pela integração esportiva entre equipes de diferentes países.

Pela primeira vez na história do torneio, os jogos foram disputados no campo do Palmeiras, localizado no Complexo do Jockey Club de Alegrete. A competição contou com a participação de equipes brasileiras, uruguaias e paraguaias, promovendo o intercâmbio esportivo e a valorização do futebol de base.

Rubén Paz conquista a categoria Sub-11 nos pênaltis

Na categoria 2015, correspondente ao Sub-11, a disputa teve confrontos equilibrados entre Flamenguinho, Rubén Paz e Los Amigos, de Encarnación, no Paraguai.

Na fase classificatória, Flamenguinho e Rubén Paz empataram em 1 a 1, enquanto Flamenguinho e Los Amigos ficaram no 2 a 2. No outro confronto, Los Amigos venceu o Rubén Paz por 1 a 0.

Com a definição do título nas penalidades máximas, a equipe uruguaia do Rubén Paz levou a melhor, vencendo por 4 a 2 e garantindo o troféu da categoria.

Equipe uruguaia também vence no Sub-12

Na categoria 2014, correspondente ao Sub-12, o Rubén Paz voltou a demonstrar sua força. Na fase classificatória, a equipe uruguaia empatou em 2 a 2 com o Flamenguinho e venceu os paraguaios do Los Amigos por 2 a 1. O Flamenguinho também venceu Los Amigos por 2 a 1.

Na decisão, o Rubén Paz superou o Flamenguinho por 2 a 0 e confirmou a conquista do título, encerrando sua participação com mais um troféu no Torneio Primavera 2026.

Organização destaca apoio para a realização do torneio

Ao final da competição, o presidente do Flamenguinho agradeceu à Liga Alegretense de Futebol (LAF) pela cessão do Complexo do Jockey Club e pela colaboração na realização do evento.

O dirigente também reconheceu o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizou ambulância para atender à competição, e da Secretaria Municipal de Educação, que colaborou com a disponibilização de escolas para alojar as equipes visitantes.

O Torneio Primavera 2026 reforçou a importância do futebol de base na formação de jovens atletas e na aproximação entre clubes de diferentes localidades, promovendo a integração esportiva entre equipes do Brasil e de países vizinhos.