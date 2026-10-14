Semana da Câmara terá palestras, homenagens e atividades abertas à comunidade em Alegrete

A Câmara Municipal de Alegrete realiza, de 19 a 23 de outubro, a programação oficial da 23ª Semana da Câmara, com atividades voltadas à cidadania, à saúde, à participação popular e à valorização da história do município. A agenda também marca os 195 anos do Legislativo alegretense, que celebra sua trajetória com ações abertas à comunidade.

As atividades serão realizadas no Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines e incluem sessões ordinárias, palestras, painéis temáticos, homenagens e apresentações culturais.

A abertura oficial ocorre na segunda-feira (19), às 19h, após a 60ª Sessão Ordinária, prevista para as 18h. A solenidade contará com uma homenagem às mulheres que fizeram história na presidência do Poder Legislativo, além da apresentação do Núcleo ADRA Alegrete.

Educação e democracia em destaque

Na terça-feira (20), a programação será dedicada à Escola do Legislativo. Às 9h30, ocorre o Café com Democracia, com palestra de João Cândido Graça Araújo. A atividade busca promover a reflexão sobre a democracia e a importância da participação cidadã.

Já na quarta-feira (21), a Procuradoria Especial da Mulher promoverá uma manhã de atividades com foco na saúde, na prevenção e no acesso aos serviços públicos.

A programação começa às 8h30, com a abertura dos trabalhos. Às 8h45, será realizado o painel Prevenção e cuidado, com a participação das ginecologistas Nilva Severo Perez e Livia Severo Perez.

Na sequência, às 9h30, Luciano Safon, técnico em enfermagem e responsável pelo setor de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), ministrará uma palestra sobre os serviços oferecidos pelo programa. Às 10h30, a programação contará com a participação da Liga de Combate ao Câncer.

Vereador Mirim aproxima estudantes do Legislativo

Na quinta-feira (22), a Câmara realiza a 61ª Sessão Ordinária, às 9h. Em seguida, às 10h, ocorre a instalação da Sessão Especial Vereador Mirim, iniciativa que incentiva a participação dos estudantes na vida pública e proporciona conhecimento sobre o funcionamento do Poder Legislativo.

A atividade representa uma oportunidade para que crianças e adolescentes compreendam o papel dos vereadores, conheçam os mecanismos de representação política e desenvolvam o interesse pela cidadania.

Histórias e cultura encerram a programação

Na sexta-feira (23), a programação inicia às 9h30, com a apresentação do projeto Histórias da Nossa Terra, voltado à valorização da memória, da identidade e das raízes culturais de Alegrete.

O encerramento da 23ª Semana da Câmara está marcado para as 19h, com uma cantata alusiva aos 195 anos do Poder Legislativo municipal