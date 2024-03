Estão abertas as inscrições para o concurso literário Motus da Unipampa em Alegrete

O projeto Motus da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) lança o Concurso Literário Motus #8, cujo tema escolhido por votação online foi “Memórias”. O concurso selecionará 20 obras, 10 contos e 10 poemas, para compor o livro digital Motus #8.

Adicionalmente, serão selecionadas 5 obras de estudantes da educação básica com as melhores classificações, independentemente do gênero literário. O edital está disponível no link: https://bit.ly/editalmotus8 e o período de inscrições expira em 31 de maio de 2024 (formulário de inscrição no edital). Qualquer pessoa pode participar, desde que escreva sua obra em língua portuguesa.

O projeto Motus – Movimento Literário Digital tem como objetivo incentivar a produção de obras literárias e intensificar o interesse pela literatura dos cidadãos e estudantes. O projeto, além de publicar anualmente um livro digital totalmente gratuito e acessível, realiza ações, como a Motus na Escola, em que os estudantes da educação básica produzem colaborativamente obras literárias, realizam leituras e interpretações das obras publicadas em diferentes edições do livro digital.

Motus é um projeto de extensão vinculado ao “Programa C – Comunidade, Computação, Cultura, Comunicação, Ciência, Cidadania, Criatividade, Colaboração” da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), que visa a incentivar a produção de obras literárias e intensificar o interesse pela literatura dos cidadãos e estudantes.

Conforme a professora e coordenadora do projeto à nível local Aline Viera de Melo, para atingir esses objetivos, o projeto organiza anualmente um concurso literário para selecionar contos e poemas que são publicados em um livro digital totalmente gratuito e acessível. Além disso, realiza ações para a divulgação do livro, como a Motus na Escola, em que os estudantes da educação básica realizam a leitura e interpretação das obras e ilustrações publicadas em diferentes edições do livro digital.