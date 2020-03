Estouro de pneu provoca capotamento e deixa motorista ferida na 377

Mulher, de 36 anos, sofreu um acidente na RSC 377 em Quaraí. Ela foi socorrida e está hospitalizada. A motorista sofreu várias lesões, mas o quadro de saúde é estável.

Conforme informações, a condutora do Ka trafegava de Santana do Livramento para Uruguaiana. No KM 575 da RSC 377, no trevo de Quaraí, um pneu do veículo estourou. A mulher perdeu o controle da direção e capotou.

O carro foi removido por guincho particular e teve avarias consideráveis.

A Brigada Militar de Quarai esteve no local, assim como SAMU. O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 13 de terça- feira(10).