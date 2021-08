Estudar em família ajuda no aprendizado de Inglês

Conteúdo Patrocinado!!

De acordo com a pesquisa do British Council e do Instituto de Pesquisa Data Popular, apenas 5% da população do país fala Inglês, sendo 1% fluente. Dessa forma, aprender Inglês é um diferencial não só profissional, mas para compreender culturas e conectar-se com o mundo. Entre as formas desse aprendizado, estudar em família é uma boa opção para quem ter o domínio de um segundo idioma.

Na infância, Marcos Peres Godoy estudou Inglês na escola, mas não deu a importância que a língua realmente merecia. Talvez ele não imaginava que o domínio nos dias de hoje seria tão necessário. Em razão dessa necessidade, incentivou os dois filhos desde muito cedo a conhecerem melhor o Inglês. Ao ver o progresso e o entusiasmo deles, surgiu a curiosidade e a oportunidade de também explorar um pouco mais a Língua Inglesa. “Foi aí que descobri que estudá-la é fascinante, especialmente em família”, revela Marcos.

Estudando juntos no Senac Alegrete, a família troca conhecimentos e se diverte. Por vezes, Godoy socorre os filhos na hora das lições de casa, nos estudos para avaliações e em viagens. “Enquanto de um lado eu aprendo, de outro me orgulho com o conhecimento por eles adquirido. Saber o idioma é uma necessidade, e ter a oportunidade de aprender juntamente com os filhos torna esse processo muito prazeroso e gratificante”, afirma.

Os cursos de Idiomas do Senac buscam desenvolver nos estudantes as quatro habilidades linguísticas no Inglês: ler, escrever, ouvir e falar. Em cada aula, os alunos são motivados a falar com o objetivo de desenvolver a sua confiança e performance em futuras situações de comunicação. Entre os diferenciais estão os materiais didáticos de qualidade, por meio de parceria com as melhores editoras do mundo. Também prevê preparação completa para os exames internacionais e até mesmo para quem busca trabalhar ou estudar no exterior. E o melhor: os materiais não têm custo extra. Uma experiência completa para quem busca tecnologia, inovação, prática, apoio pedagógico, avaliação frequente e feedbacks constantes.

