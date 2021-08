Campanha da CIPA orienta os malefícios do uso de adorno dentro do ambiente hospitalar

Conteúdo Patrocinado!!!

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) do Hospital Santa Casa de Alegrete, iniciou uma campanha de conscientização aos colaboradores, referente aos riscos causados pelo uso de adornos dentro do hospital. “Adorno Zero! Mostre sua beleza natural”.

Com o auxílio e engajamento dos setores do SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) e o CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) foi possível comparecer em todos os setores, bem como os diversos turnos do hospital para explicar e orientar a importância de seguir as diretrizes e regramentos da campanha.

A Instrução Normativa da Instituição datada em dezembro de 2018, tem como base a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.

A proibição deve ser observada para todo o trabalhador do serviço de saúde, assim como daquele que exerce atividades de promoção e assistência à saúde exposto ao agente biológico, independente da sua função.

São exemplos de adornos: alianças e anéis, pulseiras, relógios, colares, brincos, broches e piercings expostos. Também estão proibidos gravatas e crachás pendurados com cordão.

Para que os funcionários aderissem à campanha de forma lúdica, foi criado um painel para registro de fotos, distribuição de cartilha contendo orientações e saco plástico para guarda dos adornos antes do inicio da jornada de trabalho e mais colaboradoras vestidas de “bactéria”, tudo de forma educativa.