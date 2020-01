Ex- alunos da EAFA promovem encontro em Alegrete

No último sábado(25), aconteceu em Alegrete o segundo encontro dos formandos em Técnico Agricola, da EAFA 2003/2005.

O evento foi na Sede Campestre do Sindicato da Alimentação. A maioria dos ex-alunos são de Alegrete.

A ideia surgiu há dois anos. Os ex-alunos decidiram se reencontrar para colocarem a conversa em dia.

Entre as recordações, a felicidade de compartilhar mais um momento de união e amizade, além de confraternizar, celebrar e reviver momentos que pra sempre serão lembrados.

O evento contou com ex-alunos do Estado inteiro, também de Mato Grosso do Sul e

Maranhão.

A confraternização, teve churrasco, Chopp e jogo de truco – revelou um dos organizadores.

Também participaram os familiares, esposas e filhos. A organização ficou a cargo de Júnior Machado e Rodrigo Martins.

O primeiro encontro foi em 2018. O saldo muito positivo fez o grupo buscar uma data para o segundo.