Geloteca do Coletivo distribui livros 24 horas por dia

O Ponto de Cultura Coletivo Multicultural de Alegrete lançou na quinta-feira (23), mais um projeto sócio-cultural em sua sede. A Geloteca, uma iniciativa que existe no mundo inteiro voltada à democratização do livro e da leitura.

Decorada pelos artistas plásticos Bolivar Marini e Claudemir Nery, sob a orientação de Célio Pedroso, a Geloteca funcionará 24 horas por dia, distribuindo livros gratuitamente para a comunidade alegretense. O projeto é simples e criativo: trata-se de utilizar uma geladeira velha, customizada para chamar a atenção das pessoas e quando aberta, disponibiliza livros diversificados recebidos por doação. As pessoas podem retirar, trocar, ler, doar, devolver….A única regra é retornar o livro à geladeira depois que encerrar a leitura. Todos os livros são registrados no Bookcrossing, projeto de libertação de livros iniciado no ano de 2013 em Alegrete.

O Coletivo Multicultural é uma instituição sócio-cultural de caráter filantrópico, administrada pela Associação Cultural Mensageiros, instituição que em 2020 completa 22 anos de trabalho cultural em Alegrete.

Para manter a sua sede em funcionamento, conta com o apoio das seguintes instituições e colaboradores: Pampa Óptica e Relojoaria, Caal, Sotrin Construtora, 23 Pub Bar, Caal Centro Comercial, Master Som e Luz, Jornal Gazeta de Alegrete, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Gabi, a louca das camisetas, Casa Rezende, Maria do Horto Salbego, Paulo Antônio Berquó Farias, Lenira Berquó, Sebastião Fialho Guedes, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Fani Tess, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Leonel Alves Von Dentz de Farias, Virgínia do Rosário, Roberlaine Ribeiro Jorge e Vagner Souza.

Júlio Cesar Santos Fotos: