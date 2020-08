Ex-apenado assalta farmácia é detido por segurança e preso pela Brigada Militar

Compartilhe









Na noite deste domingo(30), poucos minutos antes do fechamento de uma das farmácias localizadas no Centro, um indivíduo entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. O estabelecimento fica no cruzamento das ruas General Sampaio com General Vitorino, em Alegrete.

O assaltante colocou um objeto nas costas da funcionária que estava no caixa e pediu para que a mesma entregasse todo valor que estava na gaveta. De posse do dinheiro, o indivíduo saiu correndo.

Ao mesmo tempo, o funcionário de uma empresa de segurança, percebeu a ação do ex-apenado e saiu no encalço do mesmo. O assaltante, ao perceber que estava sendo acompanhado jogou o dinheiro na calçada antes de ser interceptado, pelo segurança, em frente a um supermercado na rua General Sampaio.

A Brigada Militar foi acionada e encaminhou o ex-apenado de 42 anos, conhecido como Cheiro, à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia. O indivíduo já tem passagens por roubo e, alguns dias atrás, foi apresentado na Delegacia em razão de um mandado de prisão pelo mesmo crime.

O valor encontrado foi de 67 reais que foram restituídos ao responsável pela empresa. Não houve feridos. Na revista pessoal não foi encontrada arma ou simulacro, apenas um graveto que, possivelmente, foi o objeto que ele utilizou para “render” a vítima.

Em contato com a Delegada de Plantão foi determinado prisão em flagrante por roubo. Depois de ouvido, o homem será levado ao Presídio Estadual de Alegrete.