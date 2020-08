Homem apontado como doleiro de Pastor Everaldo é preso

O suposto doleiro foi um dos alvos da Operação Tris in Idem, que afastou Wilson Witzel do cargo de governador do RJ e prendeu sete pessoas. Entre os detidos na ação, está o pastor Everaldo, presidente do PSC.

Na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Victor Hugo é apontado como o homem responsável por direcionar as contratações supostamente fraudulentas. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços no Uruguai ligados ao suposto operador financeiro de Everaldo.