Execução de dois gaúchos em Florianópolis teve cerca de 15 tiros em frente a hotel e veículo abandonado em ponte

Tiago Schizzi Bendl, 33 anos, e Ivan Oliveira Rodrigues, 29 anos, ambos de Caxias do Sul, morreram no local. O terceiro homem, de 40 anos, sobreviveu e foi levado para um hospital da região.

O atirador, que vestia o que parece ser uma camiseta de time de futebol e bermuda, chega a colocar o punho dentro do carro, pela janela do carona, atirando à queima-roupa. Num matagal nas proximidades, os policiais encontraram duas pistolas e as roupas usadas no crime, inclusive a camiseta de time de futebol

As três vítimas são de Caxias do Sul. A Polícia Militar catarinense afirma que os indícios apontam para um acerto de contas entre integrantes de facções criminosas.

O assassino fugiu em um Siena branco, onde um comparsa o esperava. Logo após a execução, equipes da PM e da Polícia Civil foram acionadas. Com o auxílio de um helicóptero Águia, da PM, por volta das 13h30min o Siena foi localizado. Ele foi abandonado sobre uma ponte na Rua Madre Maria Villac, a cerca de 800 metros do local do ataque. Segundo os registros, as placas do veículo, de São Leopoldo, foram clonadas.