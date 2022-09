Famílias Mafaldo, Morais e Machado reuniram integrantes de várias cidades do Estado

Share on Email

No final de semana que antecedeu o Desfile do dia 20 de setembro, um encontro entre três famílias marcou um momento de muitas alegrias, conversas e integração.

Aconteceu, em Alegrete, uma reunião com os integrantes das famílias Mafaldo, Morais e Machado.

O evento que ocorreu em um restaurante da cidade, foi provocado por meio de diálogos nas redes sociais e, principalmente, no whatsApp.

Uma das participantes, falou com o PAT e destacou que há tempos eles gostariam de se reunir e pois todos têm algum laço familiar e todos com origem no Catimbau 6º subdistrito (Caverá).

De forma improvisada e em tempo exíguo, os contatos pelo Whatsapp coordenados por residentes na cidade de São Leopoldo RS, proporcionaram momentos de muita descontração, nostalgia e reencontros. Os participantes se deslocaram de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Porto Alegre, Uruguaiana e se integraram com os residentes de Alegrete na região urbana e rural.

“Sob a graça de Deus, o encontro aconteceu em ambiente feliz e prazeroso, seja pela confraternização entre familiares que há muito tempo não se encontravam, quanto pela oportunidade de conhecer novos integrantes da família. Ficando o compromisso entre todos de promoverem outros momentos festivos nos anos vindouros, em tempo de que outros também possam se integrar, os quais acreditam que acontecerá exponencialmente”- destacou o grupo.