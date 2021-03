Fatalidade: bebê morre vítima de choque elétrico

Compartilhe















Na noite de ontem(20), um bebê de nove meses foi a óbito após um choque elétrico, em Alegrete. Segundo informações apuradas pela reportagem, o menino estava em casa, com os pais, quando ocorreu a fatalidade.

Ele estava no andador e a mãe preparando o jantar, quando o pai da criança visualizou que o menino estava perto de uma tomada e teria sido vítima de um choque elétrico, ao tocar em um fio. A mãe socorreu o filho e o encaminhou à Santa Casa onde ele chegou com vida, porém, não resistiu e faleceu. Em contato com delegado de Plantão foi determinado necropsia.

Acidentes de origem elétrica são uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes, na faixa etária de 0 a 15 anos, no Brasil. Esse tipo de acidente doméstico ocorre com mais frequência que muitos imaginam, embora muitas vezes como alertam os pediatras, são choques de menos intensidade, mas é importante avaliação médica.

A criança tem sempre uma grande curiosidade e por mais que todos os cuidados sejam voltados à ela, fatalidades podem ocorrer. Tomadas, fios desencapados, várias ligações em uma única tomadas, baldes, bacias com água, assim como piscinas, escadas e objetos pequenos que possam ser ingeridos pelos pequenos são alguns dos alertas dos médicos pediatras.

