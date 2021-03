Igreja mobiliza fiéis para clamar por cura para os portadores de Covid

Compartilhe















Um grupo de fiéis da Igreja das Graças, da Avenida Assis Brasil, através do Ministério Homens que Clamam, presidida pelo pastor Pastor Paulo Roberto da Rosa, realizaram no final da tarde de ontem 20 de março, em frente a ala Covid-19, um ato de “clamor” a Deus.

No local, o líder Alessandro Monteiro, disse que além dos pacientes do hospital de campanha, ali também estavam os pacientes da UTI Covid-19.

Eles realizaram orações. O pastor Paulo destacou os profissionais da saúde no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Esteve presente um grupo de membros, que, respeitando o distanciamento social (orientado pelos órgãos de Saúde Pública), orou pelos profissionais da Saúde, da Segurança, e todos os enfermos que estão hospitalizados, principalmente, pelo víru. Eles pediram a Deus o consolo aos familiares daqueles que já morreram e a cura e recuperação por todos os que estão infectados pelo coronavírus em Alegrete. Segundo Pastor Paulo, todos os presentes estavam usando máscaras, entoaram canções e fizeram orações e pedidos a Deus, “convictos da intervenção Divina” por uma breve solução para a pandemia.

Durante o ato de fé, sabemos que todos estavam nos ouvindo. Sou um milagre de Deus e acredito que nossa fé é capaz de transformar esse momento. – disse Alessandro.

A igreja sempre estará pronta para usar a sua mais potente arma, a oração”, afirmou o pastor, declarando que sabe quanto Deus é poderoso.

O também líder Leonardo Guterres agradeceu a todos que estavam ali. Para finalizar, Alessandro destacou que o vírus ceifou a vida de um familiar, a sogra, entretanto todas as madrugadas ele se coloca de joelhos em oração pedindo por todos que estão enfrentando a doença, pelos familiares e pelos profissionais da área da saúde. Além de todos os demais que estão na linha de frente.

O Pastor Paulo conduziu todo ato e fez declarações do quanto é importante reconhecer todos os que estão enfrentando qualquer problema de saúde e também todos os médicos, enfermeiros e demais trabalhadores da saúde. Todos que atuam no hospital, na UPA, Gripário e todas as ESFs.