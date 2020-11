Fenômeno raro, ‘Lua Azul’ é registrada por observatório no RS

Para que a Lua Azul ocorra é necessário que a primeira lua cheia ocorra no primeiro ou segundo dia do mês, e que este mês tenha 31 dias. Assim, é provável que apareça uma segunda lua cheia.

Apesar do nome, o fenômeno nem sempre tem a cor azul. No registro do observatório, no entanto, a névoa presente em parte da madrugada fez com que a imagem ganhasse tons azulados.

“Nesta madrugada [de domingo] esteve mais sem cor”, comenta o professor Carlos Fernando Jung, proprietário do observatório e diretor científico da Brazilian Meteor Observation Network (Bramon).

Outra imagem mostra o efeito que a luminosidade da lua cheia proporcionou entre as nuvens. “A noite ficou dia”, diz Jung.

O termo Lua Azul é usado desde 1940, segundo a Nasa, e tem relação com a erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, em 1883. A névoa de poeira cobriu grande parte do planeta causando um efeito visual peculiar: as pessoas observaram amanheceres e entardeceres verdes e a lua azul durante o ano todo. Este foi um dos fatos que influenciou a expressão Lua Azul.

Segunda lua cheia em um único mês, a Lua Azul acontece a cada 2,5 anos — Foto: Divulgação/Observatório Heller & Jung